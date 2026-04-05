وطنا اليوم:النائب مشوقه يسأل الرئيس حسان عن عقود المعلمات في القطاع الخاص ويطالب بتشديد الرقابة

نص السؤال النيابي:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: التعليم في القطاع الخاص

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1. ما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لوقف استغلال المعلمات في المدارس الخاصة وضمان حصولهن على أجور عادلة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور؟

2. ما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المدارس الخاصة في دفع أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور وما هي العقوبات التي ستفرض على المدارس المخالفة لقانون العمل؟

3. ما هي آليات الرقابة والتفتيش التي تطبقها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان تسجيل المعلمات في الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات بانتظام وهل هناك خطة لتعزيز هذه الرقابة؟

4. هل تعتزم الحكومة تعديل التشريعات الناظمة لعمل المعلمين في المدارس الخاصة بما يضمن حماية أكبر لحقوقهم ويحد من الاستغلال وما هي الإجراءات المقترحة؟

5. ما هي الخطط التي ستتخذها الحكومة لرفع وعي المعلمات بحقوقهن وتشجيعهن على الإبلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من فقدان وظائفهن وما هي برامج الدعم المتاحة لهن؟

6. كيف يمكن للحكومة ضمان حصول المعلمين والمعلمات على رواتبهم حسب العقود الموقعة فعلياً ودون التلاعب من أصحاب المدارس؟

النائب المهندس

عـدنان مشـوقـة