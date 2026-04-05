شهداء ومصابون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق مدينة غزة

5 أبريل 2026
A young boy tries to salvage some objects amid the rubble of a building hit by an Israeli strike in Khan Yunis in the southern Gaza Strip on December 9, 2023. - Israel pressed its offensive against Hamas militants in Gaza on December 9, after the United States blocked an extraordinary UN bid to call for a ceasefire in the two-month war. (Photo by AFP)

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا للمواطنين شرق مدينة غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطنية وفا عن مصادر طبية، باستشهاد كل من: أحمد أو شاويش، ومحمد السويركي، ورمزي الشوا، في استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط ساحة الشوا شرق مدينة غزة.
وباستشهاد المواطنين الثلاثة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 720 شهيدا، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ 1,968، فيما جرى انتشال 756 جثمانا


