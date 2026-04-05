شهداء ومصابون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شرق مدينة غزة

وطنا اليوم:استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية تجمعا للمواطنين شرق مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطنية وفا عن مصادر طبية، باستشهاد كل من: أحمد أو شاويش، ومحمد السويركي، ورمزي الشوا، في استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في محيط ساحة الشوا شرق مدينة غزة.

وباستشهاد المواطنين الثلاثة، ترتفع حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 720 شهيدا، وإجمالي الإصابات تجاوزت الـ 1,968، فيما جرى انتشال 756 جثمانا