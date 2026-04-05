حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان ترتفع إلى 77 قتيلا و137 مصابا

وطنا اليوم:وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن حصيلة ضحايا الفيضانات واسعة النطاق والانهيارات الأرضية والصواعق الناتجة عن الأمطار الغزيرة والعواصف ارتفعت إلى 77 قتيلا و137 مصابا خلال الأيام العشرة الماضية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة في أنحاء متعددة من أفغانستان، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن ضفاف الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات.

وأفاد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، بأن أربعة أشخاص ما زالوا مفقودين، فيما تستمر عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار بعد أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في العديد من الأقاليم.

وأشار مجاهد إلى أن العواصف والفيضانات التي حدثت مؤخرا تسببت في أضرار كاملة أو جزئية لـ2448 منزلا، وتدمير أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، ونفوق أكثر من ألف رأس ماشية، ما يسلط الضوء على حجم الخسائر الإنسانية والزراعية.

بدوره، أوضح أشرف حق شناس، المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، أن عدة طرق سريعة تربط العاصمة كابول بالمقاطعات قد تضررت بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، ما اضطر المسافرين إلى سلوك طرق طويلة ومتعرجة للوصول إلى العاصمة.

يذكر أن أفغانستان تتعرض لتقلبات شديدة في الأحوال الجوية، حيث تتبع الأمطار الموسمية غالبا موجات من الفيضانات والانهيارات الأرضية، ما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويشكل تهديدا مباشرا لحياة السكان ومزارعهم