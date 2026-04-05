بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان ترتفع إلى 77 قتيلا و137 مصابا

5 أبريل 2026
وطنا اليوم:وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان أن حصيلة ضحايا الفيضانات واسعة النطاق والانهيارات الأرضية والصواعق الناتجة عن الأمطار الغزيرة والعواصف ارتفعت إلى 77 قتيلا و137 مصابا خلال الأيام العشرة الماضية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة في أنحاء متعددة من أفغانستان، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن ضفاف الأنهار والمناطق المعرضة للفيضانات.
وأفاد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، بأن أربعة أشخاص ما زالوا مفقودين، فيما تستمر عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار بعد أيام من الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة في العديد من الأقاليم.
وأشار مجاهد إلى أن العواصف والفيضانات التي حدثت مؤخرا تسببت في أضرار كاملة أو جزئية لـ2448 منزلا، وتدمير أكثر من 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، ونفوق أكثر من ألف رأس ماشية، ما يسلط الضوء على حجم الخسائر الإنسانية والزراعية.
بدوره، أوضح أشرف حق شناس، المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الأفغانية، أن عدة طرق سريعة تربط العاصمة كابول بالمقاطعات قد تضررت بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، ما اضطر المسافرين إلى سلوك طرق طويلة ومتعرجة للوصول إلى العاصمة.
يذكر أن أفغانستان تتعرض لتقلبات شديدة في الأحوال الجوية، حيث تتبع الأمطار الموسمية غالبا موجات من الفيضانات والانهيارات الأرضية، ما يزيد من هشاشة البنية التحتية ويشكل تهديدا مباشرا لحياة السكان ومزارعهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026