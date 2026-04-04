95.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 95.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.10 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 109.60 و 84.70 و66.30 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 666 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 760 دينارا.

وقال ، أن العرض على الذهب خلال الأسبوع الماضي بالسوق المحلية كان ضعيفا، بينما كان الطلب أكثر بشكل طفيف، وتركز بالليرات والاونصات لغايات الادخار والاستثمار.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، عند 4674 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن التطورات السياسية العالمية لا زالت اللاعب الرئيسي لجهة أسعار الذهب عالميا.(بترا)-