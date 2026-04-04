4 أبريل 2026
95.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت عند 95.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 91.10 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 109.60 و 84.70 و66.30 دينار على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 666 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 760 دينارا.
وقال ، أن العرض على الذهب خلال الأسبوع الماضي بالسوق المحلية كان ضعيفا، بينما كان الطلب أكثر بشكل طفيف، وتركز بالليرات والاونصات لغايات الادخار والاستثمار.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، عند 4674 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن التطورات السياسية العالمية لا زالت اللاعب الرئيسي لجهة أسعار الذهب عالميا.(بترا)-


24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026