زين الأردن تحصل على جائزة “أفضل شركة اتصالات”

4 أبريل 2026
وطنا اليوم – حصلت شركة زين الأردن على جائزة “أفضل شركة اتصالات” ضمن جوائز التوقعات العالمية للأعمال.

وبحسب بيان للشركة، اليوم السبت، جاءت الجائزة لدعم شركة زين الأردن لمسيرة التحوّل الرقمي في المملكة والارتقاء بتجربة زبائنها، وتقديراً للإنجازات والمبادرات العديدة التي نفّذتها عبر مختلف أقسامها خلال العام 2025.
وتُعد جوائز التوقعات العالمية للأعمال، من الجوائز العالمية المرموقة التي تحتفي بالشركات والمؤسسات التي تحقق تميزاً استثنائياً في الأداء المؤسسي والابتكار والاستدامة ضمن مختلف القطاعات حول العالم، حيث تستند عملية التقييم إلى معايير دقيقة تشمل الأداء التشغيلي والابتكار وتجربة الزبائن والاستدامة وتأثير المبادرات المؤسسية.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الجائزة تعزز مسيرتها نحو تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والتطوير، وتؤكد نجاح استراتيجيتها التي تركز على توظيف التكنولوجيا لإحداث أثر إيجابي اقتصادي واجتماعي.


