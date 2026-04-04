وطنا اليوم – بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 2272 طناً، فيما بلغت كمية الفواكه 514 طناً والورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشاً، البصل الناشف 20- 30 قرشاً، البطاطا 20- 50 قرشا، البندورة 35- 55 قرشاً، الثوم الأخضر 50-70 قرشا، الجزر 15- 25 قرشاً، الخس 20-30 قرشاً، الخيار 25 – 45 قرشاً، الزهرة 35- 65 قرشاً، الكوسا 30- 50 قرشاً، الليمون 70 – 125 قرشا، الملفوف 15- 20 قرشاً، الملوخية 50-70 قرشاً، والموز البلدي 50 – 80 قرشاً.