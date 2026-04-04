ماذا قال الرئيس الأوكراني …

أعرب فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، عن تقييمٍ إيجابي نسبي لتطورات الوضع الميداني، مؤكداً أن الجبهة تشهد حالياً أفضل حالاتها منذ نحو عشرة أشهر، وذلك استناداً إلى تقارير استخباراتية أوكرانية وتحليلات الشركاء، وفي مقدمتها الاستخبارات البريطانية.

وأوضح زيلينسكي أن المؤشرات الميدانية تُظهر «تقدماً طفيفاً» لصالح القوات الأوكرانية، حيث تمكنت من استعادة ما يقارب 20 كيلومتراً مربعاً، مقارنةً بالمناطق التي تقدمت فيها القوات الروسية، مشيراً إلى أن خطوط المواجهة لا تزال متماسكة رغم صعوبة الظروف.

وأضاف أن التقييم العام يشير إلى أن الوضع لا يزال معقداً، لكنه الأفضل خلال الأشهر الماضية، معبّراً عن تقديره لوحدات الجيش الأوكراني التي تواصل العمل للحفاظ على هذا التوازن الميداني.

