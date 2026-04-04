بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعي الحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية

4 أبريل 2026
وطنا اليوم _

أعلنت أورنج الأردن عن دعم أسبوع الريادة العالمي لعام 2026 كراعي الاتصالات الحصري لحفل الختام. وتأتي هذه النسخة من الفعالية السنوية باستضافة الجمعية العلمية الملكية ونادي الاقتصاد الدائري (CEC) الأردن.

ويتميز نادي الاقتصاد الدائري بكونه أول مركز وطني لشبكة نادي الاقتصاد الدائري العالمية، والتي تجمع بين المتخصصين والمؤسسات في الاقتصاد الدائري عبر أكثر من 140 دولة. وتتمثل أهميته أيضاً باعتباره منصة وطنية وإقليمية لتعزيز حوار سياسات الاقتصاد الدائري، ومشاركة القطاع الخاص، والتعاون بين القطاعات لدعم التحول الاقتصادي المستدام والمرن في المملكة.

وبصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، جددت أورنج الأردن التزامها المتواصل بدعم بناء اقتصاد وطني أخضر وشامل ومستدام. وتعكس رعاية هذه الفعالية استراتيجية الشركة في تمكين منظومة الابتكار من خلال برامجها ومبادراتها النوعية التي تنسجم وبشكل مباشر مع الرؤية الوطنية للاستدامة والتحول الرقمي.

وتتبنى أورنج الأردن الاقتصاد الدائري بكافة جوانبه، بالإضافة إلى وضع الاقتصاد الرقمي ضمن أولوياتها الرئيسية. وضمن المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركة، من الجدير بالذكر سعيها الدائم لتقليل البصمة الكربونية وتقليص استخدام الورق، وغيرهم من التوجهات لحماية البيئة والتركيز على النمو المستدام.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:01

قانون التربية.. وأي فرصة ذهبية أضاعوا !!

22:54

الطريق للمنصب عن طريق جبهة العمل ،،،

22:41

رفقاً بشركاتنا الوطنية .. “الفوسفات” عندما ترمى الشجرة المثمرة..

22:17

للثقافة نكتب…

21:03

أبواقٌ بلا جذور: صراخ الخارج وارتجاف الداخل أمام صلابة الأردن

20:53

الحنيطي يعد بإغلاق ملف ديون الفيصلي

20:25

الرئيس السوري يستقبل زيلينسكي في قصر الشعب

20:20

الصوامع : خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد الحبوب والمواد التموينية

20:14

برنامج أردننا جنة.. مسارات جديدة وشمول لأبناء قطاع غزة مع سعي للوصول لنحو 220 ألف مستفيد

20:06

العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين تنفيذاً للتوجيهات الملكية

20:03

فصائل غزة تتوقع هجمات كثيفة بعد طلبها تعديل خطة نزع السلاح

19:48

منصة رقمية لربط وزارة الاستثمار بالمناطق التنموية

وفيات
وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدةوفيات الخميس 2-4-2026وفيات الاربعاء 1-4-2026