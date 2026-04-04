أورنج تدعم أسبوع الريادة العالمي 2026 كالراعي الحصري لتعزيز الاستدامة والمرونة الاقتصادية

أعلنت أورنج الأردن عن دعم أسبوع الريادة العالمي لعام 2026 كراعي الاتصالات الحصري لحفل الختام. وتأتي هذه النسخة من الفعالية السنوية باستضافة الجمعية العلمية الملكية ونادي الاقتصاد الدائري (CEC) الأردن.

ويتميز نادي الاقتصاد الدائري بكونه أول مركز وطني لشبكة نادي الاقتصاد الدائري العالمية، والتي تجمع بين المتخصصين والمؤسسات في الاقتصاد الدائري عبر أكثر من 140 دولة. وتتمثل أهميته أيضاً باعتباره منصة وطنية وإقليمية لتعزيز حوار سياسات الاقتصاد الدائري، ومشاركة القطاع الخاص، والتعاون بين القطاعات لدعم التحول الاقتصادي المستدام والمرن في المملكة.

وبصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، جددت أورنج الأردن التزامها المتواصل بدعم بناء اقتصاد وطني أخضر وشامل ومستدام. وتعكس رعاية هذه الفعالية استراتيجية الشركة في تمكين منظومة الابتكار من خلال برامجها ومبادراتها النوعية التي تنسجم وبشكل مباشر مع الرؤية الوطنية للاستدامة والتحول الرقمي.

وتتبنى أورنج الأردن الاقتصاد الدائري بكافة جوانبه، بالإضافة إلى وضع الاقتصاد الرقمي ضمن أولوياتها الرئيسية. وضمن المسؤولية المجتمعية والبيئية للشركة، من الجدير بالذكر سعيها الدائم لتقليل البصمة الكربونية وتقليص استخدام الورق، وغيرهم من التوجهات لحماية البيئة والتركيز على النمو المستدام.