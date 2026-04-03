5 شهداء و11 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان ومسجد في البقاع

3 أبريل 2026
وطنا اليوم:استشهد شخصان وجُرح سبعة آخرون بغارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم على مسجد في بلدة سحمر في البقاع الغربي.
كما استشهد شخصان في غارة من مسيرة إسرائيلية في بلدة برج قلاوي في الجنوب.
كذلك، استشهد شخص وجرح أربعة آخرون من التابعية السورية جراء غارة من مسيرة استهدفت بلدة الشعيتية، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني في بيروت.
وأضاف المصدر “أن الجيش الإسرائيلي، عمل على تقليص نقاط تموضعه في محيط الخط الساحلي الذي يتجه من بلدة الناقورة شمالاً، وأعاد انتشاره في البلدة ومحيطها بعد سلسلة ضربات تعرضت لها في الساعات الأخيرة”.
وأشار المصدر إلى “تضرر سيارتي إسعاف في بلدة صريفا جنوب لبنان خلال قيام فرق الإسعاف بتفقد أضرار الغارات الأولى”


