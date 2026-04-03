حاملة الطائرات فورد تستعد للانضمام مجددًا للحرب مع إيران

وطنا اليوم:كشفت البحرية الأميركية، الجمعة، أن حاملة الطائرات الأميركية “جيرالد آر فورد” تستعد للانضمام مجددًا إلى الحرب مع إيران بعد زيارة استغرقت خمسة أيام لميناء “سبليت” في كرواتيا.

وأعلنت البحرية الأميركية أن الحاملة في طريقها وجاهزة لتنفيذ مهامها بالكامل لدعم العمليات في إيران.

وإلى ذلك، أفادت قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز)، الجمعة، بأن فرقة الاستطلاع المتنقل الـ31 نفذت مهمة استطلاع ومراقبة ضمن محاكاة لهجوم برمائي بمنشأة الدعم البحري في دييغو غارسيا.

ويعمل اللواء الـ31 التابع للمارينز على متن سفينة الهجوم البرمائي “يو إس إس تريبولي” في منطقة عمليات الأسطول السابع الأميركي.

وأكد بيان مشاة البحرية الأميركية أن اللواء يتعاون مع الحلفاء والشركاء لدعم الردع والأمن، والاستجابة للأزمات، والعمليات القتالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن ناحية أخرى، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن إسقاطه مقاتلة حديثة في منطقة الخليج، تحطمت بين جزيرتي قشم وهنجام الإيرانيتين.

ومن جانبه، نفى الجيش الأميركي الواقعة، وأكد أنه “لا صحة لمزاعم إيران إسقاط طائرة مقاتلة فوق جزيرة قشم”.

وقال الجيش الأميركي إن “جميع مقاتلاتنا سليمة، وإيران ادعت سابقا إسقاط إحداها 6 مرات”.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الحرس الثوري قوله: “عقب التصريح الكاذب للرئيس الأميركي بشأن التدمير الكامل لمنظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري، تم قبل دقائق إسقاط طائرة مقاتلة حديثة معادية جنوب جزيرة قشم بواسطة أحدث منظومة دفاع جوي تابعة للبحرية الإيرانية، ومندمجة في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد”، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

وفقًا للقوات المسلحة الإيرانية، تحطمت الطائرة المقاتلة بين جزيرتي هنجام وقشم الإيرانيتين وغرقت.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن سابقا أن القوات البحرية والجوية الإيرانية قد دُمرت، وأن القدرات الصاروخية لطهران ستتقلص قريباً إلى أدنى حد، مؤكداً أن الأهداف الرئيسية للعملية ضد إيران “على وشك التحقق”، وهدد بإعادة إيران “إلى العصر الحجري”.

إلى ذلك، وصف قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني التهديدات الأميركية بإعادة إيران إلى العصر الحجري بأنها “خيال هوليودي”