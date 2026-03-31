عودة تدريجية لحركة الملاحة الجوية في مطار الملكة علياء

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، أن حركة الملاحة الجوية في الأجواء الأردنية ومطارات المملكة تشهد تعافياً ملحوظاً وعودة تدريجية لبرامج تشغيل شركات الطيران العالمية والعربية، مؤكداً استمرارية النمو في أعداد الرحلات بشكل أفضل مما كانت عليه في بداية الأحداث الأخيرة.

وصرح الكابتن الفرجات بأن عدداً من شركات الطيران الرائدة قد استأنفت تشغيل رحلاتها من وإلى مطار الملكة علياء الدولي بعد فترة توقف مؤقتة، ومن أبرز هذه الشركات

* من دولة الإمارات العربية المتحدة: العربية للطيران (من أبو ظبي والشارقة)، طيران الإمارات، وطيران الاتحاد.

* من المملكة العربية السعودية: شركة “فلاي ناس”

* من جمهورية مصر العربية: شركة “إير كايرو” ومصر للطيران.

الخطوط الإثيوبية

شركة TAROM الرومانية

الخطوط الجوية العمانية

* الناقلات الوطنية: الملكية الأردنية، الأردنية للطيران، فلاي جوردن، والأجنحة العربية.

وأشار الفرجات إلى أن لغة الأرقام تعكس هذا الصعود الإيجابي، حيث أوضح المقارنة التالية لحركة الطائرات (هبوطاً وإقلاعاً) في مطار الملكة علياء الدولي:

* ما قبل الأحداث (27 فبراير 2026): كانت الحركة تسجل نحو 220 رحلة يومياً.

* المعدل اليومي الحالي: وصل إلى 130 رحلة يومياً.

* اليوم الابرز من حيث كثافة التشغيل كان يوم 27 آذار منذ بدء الأحداث بواقع 170 رحلة، مما يؤكد الثبات والنمو المتسارع في استعادة الحركة الجوية لمستويات افضل

حيث يشكل التشغيل الحالي ما نسبته ٥٩% من التشغيل الاعتيادي.

وفيما يخص إدارة الأجواء، أشاد الكابتن الفرجات بالدور المحوري الذي تقوم به أطقم إدارة الحركة الجوية التابعة للهيئة، قائلاً:

> “إن كوادرنا تتعامل على مدار ٢٤ ساعه وبحرفية تامة مع كافة الطائرات العابرة لأجواء المملكة أو تلك التي تهبط وتغادر مطاراتنا. العمل يجري بدقة متناهية وتنسيق عالي المستوى مع كافة الأجهزة المختصة في المملكة لضمان أعلى معايير السلامة والأمن الجوي.”

وشدد الفرجات على أن الهيئة تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، مؤكداً أن الأجواء الأردنية تدار وفقاً للمعايير الدولية، وأن الجاهزية العالية للكوادر الأردنية هي الصمام الحقيقي لاستمرار انسيابية الملاحة الجوية وتدفق الحركة السياحية والتجارية عبر بوابة الأردن الجوية.