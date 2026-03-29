نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة العازلة في لبنان

ساعة واحدة ago
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع المنطقة العازلة في لبنان

وطنا اليوم:تشهد جبهات جنوب لبنان تطورات ميدانية متسارعة، مع إعلان مصادر عسكرية لبنانية تقدم القوات الإسرائيلية في عدة محاور باتجاه نهر الليطاني، وسط تبادل مكثف للهجمات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وتواصل الغارات الجوية على مناطق مختلفة.
فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه وجه بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة الحالية في جنوب لبنان.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل مصرّة على إحداث تغيير جذري في الوضع على الجبهة الشمالية.
وخلال زيارة قام بها لقيادة الجبهة الشمالية، أوضح نتنياهو أن حزب الله لا يزال يحتفظ بـ “إمكانات محدودة” لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
وأضاف: “إيران لم تعد إيران، وحزب الله لم يعد حزب الله، وحماس لم تعد هي حماس”.
وأفاد مصدر عسكري لبناني بأن القوات الإسرائيلية تقدمت إلى محيط نهر الليطاني من جهة بلدة القنطرة عند منطقة المحيسبات، كما وصلت إلى أحد متفرعات مجرى النهر في القطاع الشرقي.
ووفق المصدر ذاته، فقد توسع التقدم ليشمل القطاع الأوسط، حيث وصلت القوات إلى بلدة رشاف وتمركزت بين بلدتي صربين وبيت ليف.
وفي القطاع الغربي، أعلن المصدر العسكري دخول القوات الإسرائيلية إلى بلدة البياضة وتثبيت مواقع داخلها، في حين نفذت التفافا عسكريا على بلدة عيترون وصولا إلى أطراف وادي السلوقي، في مؤشر على محاولة تطويق مواقع إستراتيجية في المنطقة الحدودية.

مواجهات ميدانية
في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة هجمات على القوات الإسرائيلية، مؤكدا تفجير عبوتين ناسفتين بقوة متسللة في بلدة عيناتا من جهة عيترون، واستهداف دبابتي ميركافا. كما أشار إلى تنفيذ ضربات إضافية باستخدام صواريخ موجهة وطائرات مسيّرة استهدفت دبابات إسرائيلية في بلدة البياضة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيش أنه نفذ خلال الليلة الماضية هجمات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت ومناطق أخرى من لبنان، مشيرا إلى تدمير منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة البقاع، إضافة إلى مخازن ذخيرة داخل العاصمة.
وفي سياق متصل، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه منطقة الجليل الأعلى.
ميدانيا، واصل الطيران الإسرائيلي تنفيذ غارات على عدة مناطق جنوبية، حيث استهدفت غارة بلدة حبوش، وأخرى مدينة بنت جبيل، التي شهدت أيضا سقوط قتيل من طواقم الإسعاف جراء قصف استهدف سيارة إسعاف، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
إقليميا، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إسقاط سبع طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه خلال الليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط.


24 ساعة
20:58

الحكومة تتخذ إجراءات للتّعامل مع الأزمة الإقليمية وضمان استدامة وتعزيز المخزون

20:53

تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير

20:13

الملك والرئيس الأوكراني يبحثان سبل تعزيز العلاقات والتطورات في المنطقة

20:08

عدوية يطل قريباً.. وثائقي يستعرض رحلته وتأثيره عبر الأجيال

19:56

انتهاء مرحلة العين بالعين .. طهران وتل أبيب تدخلان مرحلة كسر العظم

19:43

الكويت: إصابة 10 عناصر جيش في استهداف معسكر بصواريخ إيرانية

19:36

رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية

19:32

حسان: نواجه حربا إقليمية بتداعيات عالمية لها أثر ملموس على جميع الدول

19:28

حسّان: لن نعكس أسعار المحروقات عالميًا بشكل كامل في هذه المرحلة

19:26

الأردن ومجلس التعاون الخليجي: من الشراكة الاستراتيجية إلى وحدة المصير الحتمي

19:24

298 متقاعد ضمان أجتماعي ، فاتورة تقاعدهم السنوية تبلغ 25 مليون دينار أردني

19:21

ولي العهد يؤكد أهمية الإسراع في تطوير وتنظيم البيئة التشريعية الداعمة للمشاريع الناشئة

وفيات
وفيات الاحد 29-3-2026وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله