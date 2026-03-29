الكويت: إصابة 10 عناصر جيش في استهداف معسكر بصواريخ إيرانية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 14 صاروخا باليستيا و12 طائرة مسيرة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، العقيد سعود العطوان إن عددا من الصواريخ والمسيرات استهدف أحد المعسكرات ما نتج عنه إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة، موضحا أن الهجوم استهدف أيضا مستودعات إحدى الشركات اللوجستية الخاصة، متسببا بأضرار مادية فقط، دون وقوع إصابات.

وأشار العطوان إلى أن بلاده رصدت 307 صواريخ باليستية وصاروخين جوالين و616 طائرة مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني على أراضيها منذ 28 شباط الماضي.