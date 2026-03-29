مدير الأمن العام: حربنا على المخدرات مستمرة بحزم

وطنا اليوم:أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أن مديرية الأمن العام تواصل تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لمكافحة المخدرات بكل حزم وقوة، ضمن نهج أمني يقوم على الحزم والتطوير المستمر، مشدداً على أن لا تراجع ولا تهاون في مواجهة هذه الآفة الخطرة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها اليوم الأحد إلى إدارة مكافحة المخدرات، حيث اطّلع على سير العمليات الميدانية والخطط الاستخبارية لملاحقة شبكات الاتجار والترويج، مؤكداً أن الأجهزة الأمنيّة تواصل تنفيذ عمليات نوعية تستهدف منابع هذه السموم وتجفّف مصادرها بكل دقة واقتدار.

ونقل اللواء المعايطة خلال الزيارة تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وتقدير جلالته الكبير لجهود مرتبات الأمن العام، لا سيما نشامى إدارة مكافحة المخدرات، الذين يقدّمون أرواحهم فداءً للوطن في مواجهة هذه الجريمة، وحماية أمنه واستقراره.

واستحضر مدير الأمن العام تضحيات شهداء الواجب الذين ارتقوا خلال تصديهم لتجّار السموم، مؤكداً أن دماءهم الزكية ستبقى منارة تهدي الطريق، وعهداً لا يحيد عنه رجال الأمن في مواصلة المسيرة بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر.

وشدد على أن المرحلة الراهنة تفرض تطويراً متسارعاً في أدوات العمل الأمني والاستخباري، ومواكبة مستمرة لتطوّر أساليب الجريمة المنظّمة، مؤكّداً أن الحملات الأمنيّة ستتواصل بوتيرة عالية، وبخطط محكمة تستهدف الشبكات الإجرامية أينما وجدت.

وأكد أن مكافحة المخدرات لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل هي مسؤولية وطنية شاملة، تتكامل فيها الجهود مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، من خلال برامج توعوية وتثقيفية تسهم في بناء وعي مجتمعي رافض لهذه الآفة، وأشار إلى أن التنسيق والتكامل مع القوّات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، وكافّة الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة مستمر لمواجهة هذه الآفة.

وفي السياق ذاته، وجّه إلى دعم برامج العلاج والتأهيل، وتهيئة البيئة المناسبة لتمكين المتعافين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، مؤكدًا أن البعد الإنساني والعلاجي يشكّل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

وفي ختام الزيارة، استمع مدير الأمن العام إلى إيجاز مفصّل قدّمه مدير إدارة مكافحة المخدرات، استعرض خلاله أبرز الإنجازات المتحقّقة، والخطط العملياتية المستقبلية