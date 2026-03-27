وزير الخارجية الأميركي: العملية في إيران ستنتهي خلال أسابيع

21 دقيقة ago
وطنا اليوم:ابلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو نظراءه في مجموعة السبع، اليوم الجمعة، أن “الحرب ضد إيران ينبغي أن تنتهي في غضون أسابيع”، وتابع”على العالم أن يتحرك لمنع إيران من فرض رسوم لعبور السفن في مضيق هرمز”.وذكر “لقد تبادلنا الرسائل والإشارات من النظام الإيراني حول رغبته في التحدث عن أمور معينة”، وقال”إيران بعثت رسائل بشأن خطة إنهاء الحرب من دون جواب نهائي”
وألمح ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إلى أن “إيران ربما تقرر إنشاء نظام تحصيل رسوم على مضيق هرمز”، متوقعاً أن “تنتهي العملية في إيران خلال أسابيع وليس شهوراً”.وأشار عقب اجتماع مجموعة السبع في فرنسا، إلى أن الولايات المتحدة يمكنها تحقيق أهدافها في إيران دون أي قوات برية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو:

عقدنا اجتماعا جيدا مع وزراء مجموعة السبع.
لدينا أهداف في إيران ونعتقد أننا قريبون من تحقيقها.
العملية في إيران ستنتهي في وقتها المحدد خلال أسابيع وليس أشهرا.
إيران قد تقرر إنشاء نظام تحصيل رسوم عبور في مضيق هرمز.
الشعب الإيراني يستحق أفضل بكثير من نظام راديكالي أساء استخدام ثروات البلاد.
روسيا لا تقوم بأي عمل لإيران يؤثر على طريقة قيامنا بالعملية العسكرية.
أهدافنا واضحة من اليوم الأول في إيران ونحقق نجاحا كبيرا حتى الآن.
سنحقق جميع أهدافنا في إيران حتى بدون نشر جنود على الأرض لكن الرئيس ترمب لديه كل الخيارات.
سندمر المصانع الإيرانية التي تنتج الصواريخ والمسيرات وسندمر سلاحي الجو والبحر.


