المفرق: ارتفاع نسبة تخزين مياه الأمطار في الحفائر والسدود إلى 60%

وطنا اليوم:ارتفعت نسبة تخزين الحفائر والسدود من مياه الأمطار إلى 60 بالمئة من سعتها التخزينية، وفقًا لمديرية زراعة المفرق الدكتورة إنعام المشاقبة.

وقالت المشاقبة، إنه في أعقاب احتباس الأمطار لمدة تزيد عن الشهر أسهمت المنخفضات الجوية الأخيرة التي شهدتها المملكة الأمر الذي انعكس إيجابًا برفع نسبة الهطول المطري في محافظة المفرق والتي وصلت لأكثر من 90 بالمئة من نسبة الهطول السنوي.

وأضافت أن منطقة البادية الشمالية تحتضن أكبر عدد من الحفائر والسدود والبالغة 60 حفيرة وسد، مشيرة إلى ارتفاع نسبة تخزين المياه فيها إلى 60 بالمئة متوقعة ارتفاع هذه النسبة مع التوقعات الجوية بتأثر المملكة بمنخفضات جوية جديدة.

وأشارت المشاقبة إلى الفائدة الكبيرة من كميات المياه المخزنة في تلك الحفائر والسدود للقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي والمتمثلة بتوفير مصادر مائية لسقاية المواشي في فصل الصيف، إلى جانب توفير نباتات رعوية طبيعية ذات قيمة غذائية مفيدة للثروة الحيوانية الى جانب استغلال تلك المياه في الزراعات المتعددة.

وأكدت، أن الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة المفرق تبشر بموسم زراعي جيد، اعتمادًا على نسبة الهطول المرتفعة لاسيما للزراعات الحقلية، مشيرة إلى الفائدة الكبيرة للأمطار الأخيرة لاسيما للأشجار المثمرة، إضافة إلى مساهمتها في غسل التربة وتقليل نسبة الملوحة كما أكدت أن انخفاض درجات الحرارة أسهم بتقليل إصابة المزروعات والمحاصيل بالأمراض و الآفات الحشرية إضافة إلى تقليل كلف الفاتورة العلفية على مربي الثروة الحيوانية.