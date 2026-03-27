وزير الأشغال يتفقد طرق متضررة من السيول في الطفيلة والكرك

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، صباح اليوم الجمعة، عددًا من المواقع في محافظتي الطفيلة والكرك التي تأثرت بالسيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

واطلع أبو السمن خلال جولة ميدانية، على الأضرار التي لحقت بالطريق الملوكي الرابط بين المحافظتين، مشيدا بجهود كوادر الوزارة التي نجحت في تصويب وضع الطريق وتجهيز تحويلة لتأمين حركة المرور خلال أقل من 24 ساعة.

واستمع أبو السمن من الفرق الفنية والمعنيين إلى شرح مفصل حول طبيعة الأضرار وأسبابها، والإجراءات المطلوبة لمعالجتها بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً.

وشملت الأضرار في الطريق حدوث نحر على جوانب الطريق أدى لانهيار أجزاء من الطريق، وتضرر أعمال الربراب، وانجراف كميات كبيرة من الأتربة باتجاه مسار الطريق وامتلاء مجرى السيل بالطمي.

وأكدت الفرق الفنية أن الحلول المقترحة تتضمن معالجة المقاطع المتضررة من الطريق، وتنفيذ الحمايات اللازمة لحماية جسم الطريق من تأثير السيول مستقبلا، إضافة إلى توسيع مجرى الوادي في المواقع الضيقة، لافتة إلى أنه للوصول الى حلول جذرية لا بد من التنسيق مع الجهات المعنية لإجراء دراسة مشتركة حول آليات تطوير تجميع المياه من مصادرها المختلفة.

وثمن أبو السمن جهود كواد الوزارة المتواجدة في الميدان منذ نحو 10 أيام، مشددا على ضرورة توفير كافة الامكانات للبقاء بأعلى درجات الجاهزية، في ضوء بيانات دائرة الأرصاد الةي تتوقع تجدد الأحوال المطرية في الأيام المقبلة.

وأكد أن الوزارة تتابع عن كثب ما حدث وستعمل على معالجة الأضرار في أسرع وقت ممكن، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان استمرار انسيابية الحركة على الطرق الحيوية وحماية البنية التحتية من أي مخاطر مستقبلية.

وأكد أن العمل سيبدأ فورًا ضمن الإمكانات المتاحة، وأن الوزارة ستتخذ الإجراءات الفنية الكفيلة بتعزيز منظومة تصريف المياه والحماية من السيول في مختلف المواقع المتضررة.