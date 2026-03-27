المواصفات والمقاييس تحذر من عروض الديزل الوهمية وتنصح بالتحقق قبل الشراء

3 ساعات ago
وطنا اليوم:حذرت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الأردنية، المواطنين من الوقوع ضحية صفحات عروض الديزل الوهمية.
ودعت المؤسسة المواطنين في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الجمعة، إلى الحرص والتحقق قبل تعبئة الديزل للمنازل أو المنشآت لضمان الجودة وحماية حقوقهم من الغش.
وطلبت المؤسسة التقيد والالتزام بالابتعاد عن الشراء من المصادر الإلكترونية مجهولة العنوان بالاضافة إلى تجنب الإعلانات المضللة والعروض الوهمية.
كما دعت المواطنين الشراء مباشرة من محطات الوقود المعروفة التي يتعامل معها الشخصـ بالاضافة الى التحقق من هوية الموزّع ورقم الصهريج واسم المحطة المثبتة عليه.
كما دعت الى الاطلاع على شهادة صلاحية منظومة قياس صهريج المحروقات والتأكد من وجود الأختام على عداد الصهريج.
وطلبت المؤسسة من المواطنين التحقق من أن الخرطوم ممتلئ بالديزل وأن العداد على قراءة الصفر قبل بدء التعبئة.
كما دعت المؤسسة المواطنين الحصول على فاتورة من البائع تكون فيها القيمة المطبوعة مطابقة لقراءة عداد الصهريج.
وأشارت إلى أنه في حال وجود أي شك في صحة قراءة عداد الصهريج أو جودة الديزل، يمكن الاتصال على هاتف وواتساب الشكاوى الموحد 065301243، أو التواصل من خلال موقع المؤسسة www.jsmo.gov.jo، وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر تطبيق بخدمتكم.


