3 ساعات ago
القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بـ 3 صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، الجمعة، عن استهداف إيران لأراضي المملكة بثلاثة صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة، أن سلاح الجو الملكي اعترض صاروخين ودمرهما، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ سقط شرقي المملكة.
من جانبه أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 4 بلاغات لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.
وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه لم تقع أية إصابات نتيجة تلك الحوادث بفضل الله، فيما حصلت بعض الأضرار المادية.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
ودعا الجميع إلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.


24 ساعة
16:43

وزير الأشغال يتفقد طرق متضررة من السيول في الطفيلة والكرك

16:37

محافظ الكرك: إخلاء مواطنين وفتح طرق والتعامل مع تجمعات مائية

16:31

إعادة تأهيل الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك بعد تضرره من السيول

16:14

في سابقة من نوعها.. الدولار سيحمل توقيع ترمب

15:46

أزمة توماهوك .. واشنطن تطلق 850 صاروخا ومخاوف من نفاد المخزون

15:32

السيوف يكتب: الأردنّ.. مِقصلةُ الأوهامِ وسِيادةُ الصَّوانِ في زمنِ العُهْرِ السياسيّ

15:18

السعايدة يؤكد استدامة التزويد في مختلف مناطق المملكة

15:01

زيلينسكي يعلن من جدة توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع السعودية

14:44

المواصفات والمقاييس تحذر من عروض الديزل الوهمية وتنصح بالتحقق قبل الشراء

14:26

وزارة المياه : تخزين فائض السدود في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة

13:58

المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن يُعكس على التسعيرة الشهرية للمحروقات

13:53

الغذاء والدواء: ضرورة شراء زيت الزيتون المستورد من مصادر موثوقة

وفيات
وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026