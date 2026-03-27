المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن يُعكس على التسعيرة الشهرية للمحروقات

3 ساعات ago
المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن يُعكس على التسعيرة الشهرية للمحروقات

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الجمعة، إن رئيس الوزراء جعفر حسان يتابع عمل الوزارات وجاهزيتها وتُرسل إليه تقارير يومية.
وأكد المومني أن الارتفاع في أسعار النفط عالميا لن يُعكس على التسعيرة الشهرية للمحروقات في الأردن، بل ستقوم الحكومة بذلك بشكل متدرّج، بما يحافظ على استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي، وهناك عدد من الشركات العالمية ودول تتواصل مع الأردن لاستخدام ميناء العقبة لمساعدتها في الإمدادات والتزوّد.


