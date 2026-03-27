الغذاء والدواء: ضرورة شراء زيت الزيتون المستورد من مصادر موثوقة

الغذاء والدواء: ضرورة شراء زيت الزيتون المستورد من مصادر موثوقة

وطنا اليوم:أهابت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمواطنين ضرورة شراء زيت الزيتون المستورد من مصادر موثوقة ومعتمدة من قبل المؤسسة، لضمان جودة زيت الزيتون.
ودعت المؤسسة إلى عدم شراء زيت الزيتون المستورد من صفحات إلكترونية غير معروفة تروج له بأسعار منخفضة بشكل غير معتاد، لما قد ينطوي عليه ذلك من احتمالية وجود ممارسات مخالفة مثل الغش أو تقليد العلامات التجارية الأصلية المطابقة للمواصفات، الأمر الذي يستدعي الحرص والتدقيق.
وفي حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى يرجى التواصل مع المؤسسة عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).


