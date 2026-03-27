تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات بشرية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الجمعة، تعرّض ميناء الشويخ لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، دون وقوع أي إصابات بشرية.
وأفادت المؤسسة في بيان صحفي نقله الإعلام الكويتي، بأن التقارير الأولية كشفت عن وقوع أضرار مادية فقط، فيما تم تفعيل إجراءات الطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وكان الحرس الوطني الكويتي قد أعلن فجر اليوم، أن (قوة الواجب) تمكّنت من إسقاط طائرتي “درون” في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة.


24 ساعة
16:43

وزير الأشغال يتفقد طرق متضررة من السيول في الطفيلة والكرك

16:37

محافظ الكرك: إخلاء مواطنين وفتح طرق والتعامل مع تجمعات مائية

16:31

إعادة تأهيل الطريق الملوكي بين الطفيلة والكرك بعد تضرره من السيول

16:14

في سابقة من نوعها.. الدولار سيحمل توقيع ترمب

15:46

أزمة توماهوك .. واشنطن تطلق 850 صاروخا ومخاوف من نفاد المخزون

15:32

السيوف يكتب: الأردنّ.. مِقصلةُ الأوهامِ وسِيادةُ الصَّوانِ في زمنِ العُهْرِ السياسيّ

15:18

السعايدة يؤكد استدامة التزويد في مختلف مناطق المملكة

15:01

زيلينسكي يعلن من جدة توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع السعودية

14:44

المواصفات والمقاييس تحذر من عروض الديزل الوهمية وتنصح بالتحقق قبل الشراء

14:30

القوات المسلحة: استهداف أراضي المملكة بـ 3 صواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية

14:26

وزارة المياه : تخزين فائض السدود في قناة الملك عبدالله وسد الكرامة

13:58

المومني: ارتفاع أسعار النفط عالميا لن يُعكس على التسعيرة الشهرية للمحروقات

وفيات
وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026