الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

وطنا اليوم:نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري قوله الجمعة إن الملاحة “من وإلى موانئ حلفاء وداعمي “إسرائيل والولايات المتحدة ” محظورة عبر أي ممر مائي أو إلى أي وجهة.

وأضاف الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي مرور عبر الممر المائي سيواجه إجراءات صارمة.

وأفادت وسائل إعلام بأن ثلاث سفن حاويات من جنسيات مختلفة أعيدت من مضيق هرمز بعد تحذيرات من البحرية التابعة للحرس الثوري.

واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.

في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.

وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في جنوب لبنان.