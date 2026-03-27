أمطار غزيرة ورياح عاصفة تتسبب في سيول وتعطل جزئي للحركة في الإمارات

3 ساعات ago
أمطار غزيرة ورياح عاصفة تتسبب في سيول وتعطل جزئي للحركة في الإمارات

وطنا اليوم:تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الساعات الماضية، لموجة تقلبات جوية حادة، صحبتها أمطار غزيرة ورياح عاصفة، مما أدى إلى تعطل جزئي في حركة السير وتشكل برك مائية عميقة في الميادين والطرقات الرئيسية، لا سيما في إمارتي عجمان والشارقة.

رصد ميداني للأضرار
وأفادت تقارير إماراتية بأن شدة الرياح وكثافة الهطول تسببتا في أضرار مادية طفيفة ببعض المناطق السكنية، وقد باشرت فرق الطوارئ والبلديات عمليات سحب المياه لضمان استمرارية الحركة، بينما دعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمع السيول المفاجئة.

تحدي السجل المناخي
وتعيد هذه الحالة الجوية رسم تداعيات التغير المناخي في المنطقة؛ فرغم الطبيعة الصحراوية للبلاد، باتت الإمارات تواجه منظومات جوية نادرة تتميز بكثافة مطرية تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات التصريف الحضرية.
ويستحضر الشارع الإماراتي في هذه اللحظات ذكريات “فيضان أبريل 2024” التاريخي، الذي سجل أعلى معدل هطول منذ 75 عاما، إضافة إلى سيول يوليو 2022 التي غمرت مناطق في الفجيرة ورأس الخيمة.

نصائح وتحذيرات
وتشدد الجهات المعنية على ضرورة الحذر أثناء القيادة، وتجنب المناطق المنخفضة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية الرسمية لحين استقرار الأجواء، حيث يتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار لأيام إضافية


24 ساعة
13:48

تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات بشرية

13:43

الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

11:38

اكتشاف أقدم دليل على الاستيطان البشري خارج أفريقيا في حوض نهر الزرقاء

11:28

النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

11:08

أحمد قعبور: رحيل الفنان اللبناني وصوت “أُناديكم”

11:03

وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026

10:59

هل نجحت الأحزاب في الأردن؟(١)

10:28

الجمعة.. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس بارد وغائم جزئياً

10:04

خبراء: سيادة الأردن خط أحمر والاعتداءات الخارجية خرق للقانون الدولي

09:53

الملكية الأردنية : تدني حركة الركاب وزيادة التكاليف يؤثران في أسعار التذاكر

09:46

أمطار غزيرة وثلوج جنوباً.. وآمال بانتعاش الموسم الزراعي

09:36

سي إن إن: البنتاغون يخطط لعمليات برية داخل إيران

وفيات
وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026