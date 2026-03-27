الجمعة.. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس بارد وغائم جزئياً

وطنا اليوم:يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، ويكون الطقس بارد وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً.

وحسب إدارة الأرصاد الجوية، تهطل امطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر في شمال و وسط المملكة و أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة قد يصحبها هبات قوية في بعض المناطق.

ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتخف سرعة الرياح و تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، ويكون الطقس غائم جزئياً وبارد جداً في المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في باقي المناطق، مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتحذر إدار الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة في المرتفعات الجبلية.

أما يوم غد السبت فيطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبي في معظم المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وخلال ساعات المساء يكون الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.