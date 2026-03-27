بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الجمعة.. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس بارد وغائم جزئياً

3 ساعات ago
الجمعة.. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس بارد وغائم جزئياً

وطنا اليوم:يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الجمعة، ويكون الطقس بارد وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً.
وحسب إدارة الأرصاد الجوية، تهطل امطار خفيفة إلى متوسطة بين الحين والآخر في شمال و وسط المملكة و أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، كما تسود رياح غربية نشطة السرعة قد يصحبها هبات قوية في بعض المناطق.
ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتخف سرعة الرياح و تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، ويكون الطقس غائم جزئياً وبارد جداً في المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في باقي المناطق، مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
وتحذر إدار الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خاصة في المرتفعات الجبلية.
أما يوم غد السبت فيطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارد نسبي في معظم المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.
وخلال ساعات المساء يكون الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:48

تعرض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات ولا إصابات بشرية

13:43

الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز مغلق وأي عبور سيواجه بإجراءات صارمة

11:38

اكتشاف أقدم دليل على الاستيطان البشري خارج أفريقيا في حوض نهر الزرقاء

11:28

النفط يتراجع ويتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أشهر

11:08

أحمد قعبور: رحيل الفنان اللبناني وصوت “أُناديكم”

11:03

وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026

10:59

هل نجحت الأحزاب في الأردن؟(١)

10:33

أمطار غزيرة ورياح عاصفة تتسبب في سيول وتعطل جزئي للحركة في الإمارات

10:04

خبراء: سيادة الأردن خط أحمر والاعتداءات الخارجية خرق للقانون الدولي

09:53

الملكية الأردنية : تدني حركة الركاب وزيادة التكاليف يؤثران في أسعار التذاكر

09:46

أمطار غزيرة وثلوج جنوباً.. وآمال بانتعاش الموسم الزراعي

09:36

سي إن إن: البنتاغون يخطط لعمليات برية داخل إيران

وفيات
وفيات الجمعة 27 – 3 – 2026الذكرى السنوية الثانية لرحيل الحاجة ام رائد النسوروفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026