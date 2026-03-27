الملكية الأردنية : تدني حركة الركاب وزيادة التكاليف يؤثران في أسعار التذاكر

وطنا اليوم:أكّد الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي، الخميس، أنّ الأجواء الأردنية آمنة لحركة الطيران، مشيرًا إلى عدم تسجيل أي إغلاقات جوية تُذكر منذ بداية الشهر الحالي.

وأوضح المجالي أن الشركة شهدت تراجعًا ملحوظًا في حجوزات السفر على نطاق واسع من شبكتها، نتيجة إغلاق بعض الدول لأجوائها، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حركة التشغيل.

وبيّن المجالي أن استمرار تشغيل حركة الطيران خلال الحرب يحتاج لتكاليف عالية، مؤكدا أن إبقاء عمل حركة النقل الجوي من الأردن وإليه يعدّ أولوية للشركة.

وأضاف أن أسعار الوقود شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعفت من نحو 60 دولارًا قبل الأزمة إلى قرابة 120 دولارًا، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في كلف التشغيل، موضحا أن سعر الوقود يشكل 35% من الكلفة الكلية لشركات الطيران.

وبيّن المجالي أن انخفاض حركة الركاب بالتزامن مع ارتفاع التكاليف شكّلا عاملين رئيسين في التأثير على أسعار التذاكر، لافتًا إلى أن بعض الأسعار ارتفعت بنسبة وصلت إلى 100% خلال الفترة الأخيرة.