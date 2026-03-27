أمطار غزيرة وثلوج جنوباً.. وآمال بانتعاش الموسم الزراعي

وطنا اليوم:شهدت المملكة خلال الساعات الماضية تأثيرات حالة جوية غير مستقرة رافقها هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة وتساقط للثلوج في المرتفعات الجنوبية، ما استدعى استنفارًا رسميًا واسعًا على مستوى الوزارات والبلديات والأجهزة المعنية، في وقت حملت فيه هذه الهطولات مؤشرات إيجابية لموسم زراعي ومائي واعد.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم ويكون الطقس باردًا وغائما جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، وتهطل بإذن اللّه تعالى الأمطار بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة)، ومع ساعات المساء تضعف تدريجياً الهطولات وتخف سرعة الرياح.

كما يطرأ غدا، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس السبت والأحد باردا نسبيًا في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

في الميدان، قادت وزارة الإدارة المحلية جهود التنسيق والاستجابة، حيث أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ضرورة رفع الجاهزية إلى أقصى مستوياتها، خاصة في محافظتي الكرك والأغوار الجنوبية، في ظل توقعات بهطولات غزيرة وأمطار منقولة من المناطق الشرقية.

وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية الفورية ومتابعة مجاري السيول حتى بعد توقف الهطول، محذرًا من استمرار جريان المياه لساعات متأخرة.

كما أوعز المصري للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة بنشر أرقام غرف الطوارئ وتفعيل قنوات تلقي الشكاوى، مع التأكيد على المعالجة الفورية لأي بلاغات ميدانية، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الخدمية والحكام الإداريين والدفاع المدني لضمان استدامة الخدمات وسلامة المواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير التفتيش في الوزارة سفيان العفيشات أن البلديات في محافظة الكرك تعاملت بشكل فوري مع الملاحظات الواردة، والتي شملت ارتفاع منسوب المياه وتجمعات مائية وانهيارات جزئية، مؤكدًا استمرار العمل الميداني حتى انتهاء تأثير الحالة الجوية. كما أكد أمين عام الوزارة بالوكالة الدكتور بكر الرحامنة، خلال جولة ميدانية في الطفيلة، أن الكوادر تعاملت بكفاءة مع الملاحظات كافة، خاصة ارتفاع منسوب المياه، مع رفع الجاهزية القصوى والتنسيق مع سلطة وادي الأردن لمتابعة أوضاع السدود.

ميدانيًا، سجلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي هطول أكثر من 50 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، فيما شهدت مرتفعات البترا والشوبك تساقطًا خفيفًا للثلوج أدى إلى تشكل السيول، ما دفع السلطات إلى إيقاف حركة الزوار في الموقع الأثري احترازياً. وأكد مفوض البنية التحتية المهندس محمد الهباهبة تفعيل خطط الطوارئ دون تسجيل حوادث، فيما أشار متصرف الشوبك غازي أبو قاعود إلى فتح الطرق وإبقائها سالكة رغم الظروف الجوية.

وفي محافظة معان، قررت البلدية إغلاق طريق قرى النعيمات وجسر الشامية احترازيًا نتيجة السيول، حيث أوضح رئيس اللجنة بالإنابة راكان الرواد أن القرار حال دون وقوع إصابات، مع استمرار الفرق الميدانية في العمل على مدار الساعة. كما تسببت السيول بانهيار جزئي في جسر الشامية، وسط استعداد لإجراء تقييم شامل بعد انتهاء الحالة الجوية.

وفي الطفيلة، أدى فيضان سد شيظم إلى إغلاق الطريق الملوكي بعد حدوث انجرافات، حيث أكد مدير أشغال الطفيلة المهندس عمار الحجاج أن الفرق باشرت أعمال الصيانة وإنشاء تحويلة مرورية مؤقتة، لضمان استمرارية الحركة.

وفي الكرك، تعاملت كوادر البلدية مع انهيار واجهة منزل قديم دون تسجيل إصابات، وفق ما أكده رئيس لجنة البلدية محمد المناصير، الذي أشار إلى استمرار العمل الميداني لفتح العبارات وإنشاء قنوات تصريف وسواتر ترابية. كما حذر من قيام بعض المواطنين بإغلاق العبارات وتحويل مجاري المياه بشكل فردي لما لذلك من آثار سلبية على مناطق أخرى.

وأشار مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات إلى أن الطرق بقيت سالكة باستثناء إغلاقات محدودة احترازية، مع نشر فرق وآليات في المواقع الأكثر عرضة للسيول، فيما أكد رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة أن الإجراءات الاستباقية أسهمت في الحد من الأضرار.

وفي لواء مؤاب، أكد المتصرف الدكتور إياد المجالي عدم تسجيل أضرار تذكر، مشيرًا إلى كفاءة الإجراءات الوقائية واستمرار العمل على مدار الساعة، مع تنفيذ جولات ميدانية لضمان جاهزية مجاري السيول وحماية المناطق السكنية.

وفي العقبة، رفعت بلديات قطر ورحمة والقويرة جاهزيتها القصوى، حيث أكدت المهندسة رباب الكباريتي تنفيذ إجراءات وقائية شملت إنشاء سواتر ترابية وتنظيف مجاري السيول، فيما أشار المهندس سميح أبو عمريه إلى نجاح خطة الطوارئ في القويرة دون تسجيل ملاحظات.

كما أعلنت بلديات لواء بني كنانة في إربد حالة الطوارئ القصوى، مع استنفار الكوادر والآليات، وتفعيل غرف العمليات لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

وفي جانب السلامة العامة، جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها من الاقتراب من الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، داعية إلى عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة، ومؤكدة ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الانزلاقات وتدني مدى الرؤية، خاصة مع بدء تراكم الثلوج في مناطق الرشادية والشوبك.

وتشير مجمل المعطيات إلى أن الاستعدادات المسبقة والتنسيق بين مختلف الجهات أسهما في الحد من الأضرار، مع استمرار الجاهزية لمواجهة أي تطورات، في ظل دعوات رسمية متكررة للمواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب مواقع الخطر، لضمان مرور الحالة الجوية بأقل الخسائر الممكنة.