وزير الخارجية ونظيره الأميركي يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

بحث الوزيران عددًا من القضايا الثنائية، إضافةً إلى التصعيد الخطير في المنطقة، وآفاق استعادة الأمن والاستقرار.

ودان روبيو الاعتداءات الإيرانية على المملكة وعلى دول عربية وإسلامية شقيقة.

وأكّد الصفدي أهمية العلاقات الأردنية الأميركية واستمرار العمل على تطويرها. وثمّن روبيو دور المملكة في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.