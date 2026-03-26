الجمعية العامة العادية لبنك ABC توافق على توزيع أرباح بقيمة 85.1 مليون دولار أمريكي

وطنا اليوم:عقد بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.) اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا بتاريخ 26 مارس 2026، وقد ترأس كلا الاجتماعين رئيس مجلس إدارة المجموعة سعادة السيد / ناجي بلقاسم.

وقد اعتمد المساهمون خلال اجتماع الجمعية العامة العادية – من بين قرارات أخرى – القوائم المالية الموحدة للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والتي شهدت تحقيق أرباح صافية عائدة إلى مساهمي الشركة الأم بقيمة 257 مليون دولار أمريكي، مدعومة بأداء مرن؛ حيث تجاوز إجمالي الإيرادات حاجز 1.4 مليار دولار أمريكي. كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 85.1 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 33% من الأرباح السنوية لدى المجموعة، مع استبقاء نسبة 67% من الأرباح الصافية لتعزيز القاعدة الرأسمالية ودعم النمو المستقبلي.

وقد حصل بنك ABC خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على موافقة المساهمين لإصدار سندات رأس مال من الفئة الأولى بقيمة تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بالحفاظ على نسب رأس مال قوية، في الوقت الذي تواصل فيه دعم مسيرة الاستدامة والريادة.

وخلال الاجتماعين، صرّح سعادة السيد/ ناجي بلقاسم، رئيس مجلس إدارة المجموعة، قائلاً: “يبرهن أداء المجموعة في عام 2025 على مرونة إستراتيجيتنا، وقيمة شبكة أعمالنا، والتزامنا الصارم بتنفيذ أولوياتنا على المدى الطويل. وبينما نتطلع إلى المستقبل، يظل تركيزنا منصبًا على تحقيق النمو المستدام، والحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، ومواصلة دعم عملائنا عبر كافة أسواقنا. تأتي الموافقات المعتمدة في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لهذا العام لتعزز قاعدة رأس المال للمجموعة، وتضعها في موقع يتيح لها التقدم نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية بكل ثقة واقتدار، مع الاستمرار في التعامل بمرونة مع التحديات الجيوسياسية، ومواصلة خدمة عملاء المجموعة ومساهميها بكفاءة.”