تجارة الأردن : البطاريات ووحدات الإنارة والشواحن متوفرة بكميات كبيرة

وطنا اليوم:قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، الخميس، إنه لوحظ مؤخرا ارتفاعا متزايدا في الطلب على البطاريات والألواح الشمسية نتيجة خوف المواطنين من انقطاع الإمدادات أو الكهرباء بسبب الظروف الإقليمية والحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن البطاريات ووحدات الإنارة والشواحن متوفرة بكميات كبيرة، داعيا إلى عدم التهافت على شرائها.

وشدد الزعبي على أن سلاسل الإمداد تسير بشكل طبيعي وتصل إلى ميناء العقبة في الوقت المحدد ولا يوجد أي نقص في المستوردات الكهربائية أو الطاقة.

وقال إن أسعار المستوردات الكهربائية ارتفعت في بلد المنشأ بنسبة 10 % وانعكس ذلك على السوق الأردنية.