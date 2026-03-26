حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب في قضية أضرار نفسية

ساعتين ago
وطنا اليوم:قضت هيئة المحلفين في لوس أنجلوس، الأربعاء، أن شركة التواصل “ميتا” وخدمة البث الفيديو “يوتيوب” سببت معاناة نفسية لشابة من خلال إدمانها لميزات تصميمية داخل تطبيقاتها، فيما اعتبر قرارا تاريخيا قد يفتح الباب أمام المزيد من الدعاوى القضائية ضد شركات التواصل الاجتماعي بشأن صحة المستخدمين.
وحكمت المحكمة على “ميتا” بدفع 4.2 مليون دولار تعويضات تعويضية وعقابية، أما “يوتيوب” فحكم عليها بدفع 1.8 مليون دولار.
واعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن حكم هيئة المحلفين في هذه القضية، التي تعد واحدة من آلاف الدعاوى المرفوعة من قبل المراهقين ومدارسهم ومدعين عامين ضد “ميتا” و”يوتيوب” و”تيك توك”، انتصارا كبيرا للمدعين.
وأثبت الحكم نظرية قانونية مفادها أن المواقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكن أن تسبب إصابات شخصية، ومن المرجح أن يؤثر هذا الحكم على عدد من القضايا المشابهة، ما قد يجبر عمالقة الإنترنت على دفع المزيد من التعويضات المالية وتغيير منتجاتهم.
وبدأت المحاكمة في محكمة كاليفورنيا العليا في مقاطعة لوس أنجلوس الشهر الماضي، واستغرقت هيئة المحلفين أكثر من أسبوع للوصول إلى الحكم.
وقالت المتحدثة باسم ميتا إن الشركة تحترم الحكم وتقيم خياراتها القانونية.
ومن جهتها رفضت غوغل الحكم وتخطط للاستئناف، وأوضح المتحدث باسمها أن هذه القضية “تسيء فهم يوتيوب الذي هو منصة تم بناؤها بمسؤولية وليس موقعا للتواصل الاجتماعي”.
خلال المرافعات الافتتاحية، قدم أحد محامي الشابة، مارك لانير، وثائق داخلية من “ميتا” و”يوتيوب” إلى هيئة المحلفين أظهرت أن المديرين التنفيذيين في التكنولوجيا كانوا على علم بالآثار السلبية لمنتجاتهم على الأطفال وناقشوها.
جادل لانير بأن ميزات مثل التمرير اللانهائي والتوصيات الخوارزمية وتشغيل الفيديوهات التلقائي صممت لإغراء المستخدمين الشباب وإدمانهم على التفاعل القهري مع المنصات.
دافعت “ميتا” عن نفسها بأن مشكلات المدعية النفسية ناتجة عن إساءة معاملة أسرية واضطرابات عائلية.
أما “يوتيوب” فقد جادل بأنه ليس شركة تواصل اجتماعي وأن ميزاته لم تصمم لتكون أدمنت


24 ساعة
21:38

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل صالح

20:48

الجمعية العامة العادية لبنك ABC توافق على توزيع أرباح بقيمة 85.1 مليون دولار أمريكي

20:43

ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح

20:16

تجارة الأردن : البطاريات ووحدات الإنارة والشواحن متوفرة بكميات كبيرة

20:00

تشتت الوعي في زمن مواقع التواصل

19:58

الخصم التشجيعي على مخالفات السير والترخيص يدخل حيز التنفيذ

19:48

الخارجية العراقية تؤكد رفض بلادها لأي استهداف يطال الأردن ودول الخليج

19:41

الرياض: ممر لوجستي دولي يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال السعودية

19:33

تحذير من جريان السيول في الأغوار الجنوبية حتى صباح الجمعة

19:30

ولي العهد يؤكد أهمية إدامة التنسيق بين المؤسسات خلال التطورات الإقليمية

19:28

مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.. بين يدي لجنة التربية في مجلس النواب..!

19:27

‏اللون الرمادي لن يستمر طويلا

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026