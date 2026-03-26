بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخارجية العراقية تؤكد رفض بلادها لأي استهداف يطال الأردن ودول الخليج

ساعتين ago
الخارجية العراقية تؤكد رفض بلادها لأي استهداف يطال الأردن ودول الخليج

وطنا اليوم:أكدت وزارة الخارجية العراقية ، الخميس، رفض الحكومة لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال الأردن ودول الخليج، فيما شددت على أن حكومة بلادها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون.
وقالت الخارجية العراقية في بيان صدر الخميس، إنها تؤكد رفضَ الحكومة القاطع لأي اعتداءٍ أو استهدافٍ يطال الأردن و دولَ الخليج العربي، مشددة على أن أمن الدول العربية يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العراقي، وأن استقرار المنطقة يمثل مصلحة مشتركة لجميع شعوبها.
وتابعت أن العراق يجدد التزامَه بسياسته الخارجية القائمة على التوازن، وبناء علاقات تعاون واحترامٍ متبادلٍ مع دول المنطقة والعالم، والعمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التوترات، بما يخدم المصالح المشتركة ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.
وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن حكومة بلادها تؤكد أنها ماضيةٌ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الأمنية كافة وفق الدستور والقانون”.
وفي هذا السياق، قالت الخارجية العراقية، إن الأجهزةُ الأمنية العراقية تواصل التنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، وتبدي استعدادَها الكامل لتلقي أي معلومات أو أدلة تتعلق بأي استهدافٍ ينطلق من الأراضي العراقية ضد دول الجوار، والعمل المشترك لمعالجتها بشكلٍ مسؤول وسريع.
وأردفت أن العراق يؤكد رفضَه استخدام أراضيه للاعتداء على أي دول أخرى، وأن الحكومة ملتزمة باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على سيادة العراق، وتعزيز علاقاته الأخوية، ومنع أي أعمال قد تسيء إلى أمن واستقرار المنطقة.
ولفتت إلى أن الحكومة تؤكد تواصلَها مع الدول الشقيقة لدعم المبادرات والجهود والعمل المشترك لوقف الحرب، والعودة إلى الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي، بما يسهم في الحد من الأضرار التي تلحق بالشعوب واقتصادات المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
