تحذير من جريان السيول في الأغوار الجنوبية حتى صباح الجمعة

تحذير من جريان السيول في الأغوار الجنوبية حتى صباح الجمعة

وطنا اليوم:حذّرت بلديات ومجلس الخدمات المشتركة في لواء الأغوار الجنوبية من خطورة جريان مياه الأمطار وسرعتها، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع مياه الأمطار.
وأكدت المؤسسات الخدمية أن جريان مياه الأمطار، بما فيها المياه المنقولة من مناطق أخرى، سيستمر حتى صباح يوم الجمعة، وقد يواصل تدفقه حتى بعد توقف الهطول المطري، ما يستدعي أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الرسمية


