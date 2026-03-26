ولي العهد يؤكد أهمية إدامة التنسيق بين المؤسسات خلال التطورات الإقليمية

وطنا اليوم:أكد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، خلال زيارته وزارة الداخلية، أهمية إدامة التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة خلال التطورات الإقليمية.

وأعرب سموه عن ثقته واعتزازه بالأجهزة الأمنية وجهودها على مدار الساعة لخدمة المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم، مشيرا إلى أهمية تواصل المحافظين والحكام الإداريين مع المواطنين ميدانيا وتفقد الخدمات المقدمة لهم.

وشدد سمو ولي العهد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين واستدامة الخدمات.

وعبر سموه عن تعازيه باستشهاد مرتبات من إدارة مكافحة المخدرات خلال أداء الواجب، سائلا المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم وزملاءهم الصبر والسلوان