27 دقيقة ago
الحوثيون يلوحون باستعدادهم للانضمام إلى إيران

وطنا اليوم:قال قيادي بجماعة الحوثي اليمنية، إن الجماعة مستعدة لشن هجمات على البحر الأحمر تضامنا مع طهران، وهي خطوة من شأنها تعقيد الأزمة العالمية في قطاعي النفط والاقتصاد الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وإذا فتحت جماعة الحوثي جبهة جديدة في الحرب، فإن أحد الأهداف الواضحة سيكون مضيق باب المندب قبالة سواحل اليمن، وهو ممر ضيق وممر ملاحي رئيسي يتحكم في حركة الملاحة البحرية المتجهة إلى قناة السويس بعد أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز الحيوي.
وقال القيادي بجماعة الحوثي، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع “نحن في أتم الجاهزية العسكرية وبكافة الخيارات. أما التفاصيل الأخرى المتعلقة بتحديد ساعة الصفر فهي متروكة للقيادة، ونحن نراقب ونتابع التطورات ونعرف متى يكون موعد التحرك مطلوبا ؟”.
وأضاف “حتى الآن، إيران تبلي بلاء حسنا ولا تزال تنكل بالعدو كل يوم والمعركة تسير في مصلحة إيران. وإذا استجد شيء بعكس هذا عندها يمكن تقدير الموقف”.
يقول بعض الدبلوماسيين والمحللين إن الحوثيين ينتظرون اللحظة المناسبة للدخول في الصراع بالتنسيق مع إيران لممارسة أقصى قدر من الضغط.
ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أمس الأربعاء عن مصدر عسكري إيراني لم تذكر اسمه قوله إن إيران قد تفتح جبهة جديدة في مضيق باب المندب إذا نُفذت هجمات على أراضيها أو جزرها .
وشن الحوثيون هجمات سابقة في المنطقة. ويعرف باب المندب بصعوبة الملاحة فيه، وهو البوابة الجنوبية للخروج من البحر الأحمر، ويطل عليه اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتيريا على الساحل الإفريقي.
ويعد باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم لشحن البضائع، لا سيما النفط الخام والوقود، من الخليج إلى البحر المتوسط ​​عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد على الساحل المصري على البحر الأحمر، بالإضافة إلى البضائع المتجهة إلى آسيا، ومن بينها النفط الروسي.
ويبلغ عرض باب المندب 29 كيلومترا عند أضيق نقطة فيه، مما يحد من حركة الملاحة إلى قناتين للشحنات الواردة والصادرة.
وبدأ الحوثيون يقصفون سفنا أجنبية في البحر الأحمر دعما للفلسطينيين في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.
وأوقف الحوثيون، مهاجمة السفن بعد توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول 2025 بوساطة أميركية.


24 ساعة
19:41

الرياض: ممر لوجستي دولي يربط موانئ الخليج العربي بالأردن ودول شمال السعودية

19:33

تحذير من جريان السيول في الأغوار الجنوبية حتى صباح الجمعة

19:30

ولي العهد يؤكد أهمية إدامة التنسيق بين المؤسسات خلال التطورات الإقليمية

19:28

مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.. بين يدي لجنة التربية في مجلس النواب..!

19:27

‏اللون الرمادي لن يستمر طويلا

17:07

الأردن سرّ القيادة وصناعة الاستقرار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

16:50

الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

16:46

إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

16:38

الخارجية تدين اعتداء إيرانيا على الإمارات أُصيب فيه أردني وآخرون

16:18

عاجل | وزير الإدارة المحلية يوجّه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة برفع الجاهزية في الكرك والأغوار الجنوبية تحسبا لأمطار كثيفة خلال الساعات الأربع المقبلة

15:55

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:42

وزارة التعليم العالي توافق على عقد دورة واحدة أخيرة للامتحان الشامل

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026