بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخارجية تدين اعتداء إيرانيا على الإمارات أُصيب فيه أردني وآخرون

39 دقيقة ago
الخارجية تدين اعتداء إيرانيا على الإمارات أُصيب فيه أردني وآخرون

وطنا اليوم:أدان الأردن اليوم بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي أسفر عن مقتل شخصين من الجنسية الباكستانية والهندية، وإصابة مواطن أردني، ومواطن إماراتي، وشخص يحمل الجنسية الهندية، نتيجة سقوط شظايا في أبو ظبي.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ رفضَ الأردن واستنكارَه هذه الاعتداءات الغاشمة التي تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتصعيدًا خطيرًا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع الإمارات الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.
وأعربت الوزارة عن أصدق التعازي والمواساة لأُسَر المتوفين، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:07

الأردن سرّ القيادة وصناعة الاستقرار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

16:50

الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

16:46

إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

16:18

عاجل | وزير الإدارة المحلية يوجّه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة برفع الجاهزية في الكرك والأغوار الجنوبية تحسبا لأمطار كثيفة خلال الساعات الأربع المقبلة

15:55

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:42

وزارة التعليم العالي توافق على عقد دورة واحدة أخيرة للامتحان الشامل

15:39

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل شخصين

15:38

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:36

وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

15:35

هيئة إدارية جديدة لنادي خريجي الجامعات اليوغسلافية برئاسة المهندس علي ناصر

15:32

تأجيل قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية

15:22

إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في المملكة

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026