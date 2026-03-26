وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي مقارنة مع أسعارها خلال الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقاً للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان (95) من1169 دولار إلى 1334 دولارا للطن، وبنسبة 14.1 بالمئة، كما ارتفع معدل سعر البنزين (أوكتان (90)، من 1073 دولارا إلى 1214دولارا للطن، وبنسبة 13.1 بالمئة، وارتفع معدل سعر الديزل من 1271 دولارا إلى 1484دولارا للطن، وبنسبة 16.8 بالمئة.

وارتفع معدل سعر الكاز من 1346 دولارا إلى1621دولارا للطن، وبنسبة 20.4 بالمئة، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 752 دولارا إلى753 دولارا للطن، وبنسبة 0.1 بالمئة.

وفيما يخص الغاز البترولي المسال، فقد استقر معدل سعره خلال آذار الحالي عند معدل سعره في شهر شباط الماضي والبالغ 541 دولارا للطن.

وارتفع معدل سعر خام برنت من 96 دولارا إلى 110دولارات للبرميل وبنسبة 14.6 بالمئة