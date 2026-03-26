وزارة المياه: فيضان 4 سدود جنوب المملكة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري/سلطة وادي الأردن، عن بدء فيضان سد التنور وسد شيظم في محافظة الطفيلة، وسد الفيدان في وادي عربة، وسد الوحيدي في معان، بعد امتلائها بكامل طاقتها التخزينية بنسبة 100%.
ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين ومربي المواشي والقاطنين بالقرب من مجاري السيول والأودية إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والحذر، وكذلك التنسيق مع البلديات والجهات المعنية، وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مهيبة بالجميع ضرورة متابعة مواقع الوزارة/سلطة وادي الأردن أولا بأول للاطلاع على واقع السدود واحتمالية فيضان المياه فيها، مع استمرار حالات عدم الاستقرار التي تشهدها المملكة.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، إغلاق الطريق الملوكي احترازيًا في منطقة اللعبان، إثر فيضان سد شيظم وتسببه بانجراف في جسم الطريق.
وجاء هذا القرار بالتنسيق مع محافظ الطفيلة، سلطان الماضي، والجهات المعنية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق، وذلك بعد تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضان.
وتشير التقارير الأولية إلى أن كميات كبيرة من المياه تدفقت من سد شيظم، مما أدى إلى حدوث انجرافات في أجزاء من الطريق الملوكي، وهو ما يشكل خطرًا على حركة المرور.
وتشير آخر تحديثات صور رادار الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى تأثر مناطق جنوب المملكة، لا سيما محافظات الكرك والطفيلة ولواء الشوبك، بهطولات مطرية تتراوح شدتها بين المتوسطة والغزيرة.
يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقرابة 8-7 درجات مئوية.


