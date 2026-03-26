ساعتين ago
أمين عام وزارة الإدارة المحلية: معالجة جميع الملاحظات الواردة خلال المنخفض في بلديات الطفيلة

وطنا اليوم – أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة، الدكتور بكر الرحامنة، خلال جولة ميدانية بدأت منذ ساعات الفجر الأولى في بلديات محافظة الطفيلة اليوم الخميس، أن المؤسسات الخدمية في المحافظة تعمل بشكل كبير لمعالجة كافة الملاحظات الواردة جراء غزارة الأمطار وتساقط الثلوج.

اطلع الرحامنة، برفقة رؤساء لجان بلديات الطفيلة الكبرى، وبصيرا، والقادسية، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة، على سير العمل والإجراءات المتخذة في المناطق التي شهدت تساقطاً للأمطار بغزارة وزخات ثلجية، مؤكداً أن الكوادر والآليات تتعامل بمهنية عالية مع كافة الملاحظات التي تركزت حول ارتفاع منسوب المياه، حيث تمت معالجتها فوراً لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأشار الرحامنة إلى أن كافة البلديات ومجالس الخدمات في المملكة رفعت درجة جاهزيتها القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المستمرة حتى صباح الجمعة، لافتاً إلى وجود تنسيق مستمر مع سلطة وادي الأردن لمتابعة وضع السدود التي وصلت لمستويات تخزين مرتفعة، لضمان سلامة القاطنين في المناطق المحيطة ومجاري السيول.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين بضرورة الابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية، والالتزام بإرشادات غرف الطوارئ، والإبلاغ الفوري عن أي حوادث عبر أرقام الطوارئ المعلنة.


