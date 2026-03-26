حريق ضخم في ميناء بريمورسك الروسي بعد هجوم أوكراني

ساعتين ago
حريق ضخم في ميناء بريمورسك الروسي بعد هجوم أوكراني

وطنا اليوم:أظهرت صور أقمار صناعية، آثار استهدافا ضخما طال ميناء بريمورسك، أكبر موانئ تصدير النفط الروسية على بحر البلطيق في خليج فنلندا، شمال غرب روسيا.
ووفقا لمقارنة الصور الملتقطة قبل وبعد الاستهداف في الفترة بين 22 و24 مارس/آذار الجاري، يظهر اشتعالا ضخما في خزانات الوقود داخل الميناء يوم 23 مارس/آذار الجاري، واستمر لليوم التالي، مع تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان امتدت لعدة كيلومترات، في مؤشر على حجم الأضرار التي لحقت بالموقع.
واستهدفت أوكرانيا الميناء الأحد الماضي، بواسطة طائرات مسيرة، مما أدى إلى تعطيل تحميل النفط في الميناء الذي يمكنه تصدير أكثر من مليون برميل من النفط يوميا، بحسب تصريحات حاكم منطقة لينينغراد.
وتعد هذه الهجمات من بين أكبر الضربات التي استهدفت منشآت تصدير النفط الروسية منذ بدء الحرب قبل 4 سنوات، ومن المرجح أن تزيد من حالة عدم اليقين في أسواق النفط العالمية المتأثرة أصلاً بالصراع في الشرق الأوسط.
وصرح مدير منطقة حرس الحدود في خليج فنلندا، يوكا بيكا لوميلاهتي، بأن الحريق في “بريمورسك” لم يتم إخماده بعد، مؤكداً أن النيران لا تزال تشتعل بالقوة ذاتها التي بدأت بها، مع كميات هائلة من الدخان، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم رصد أي تسرب نفطي حتى الآن.
صعدت القوات الأوكرانية من هجماتها بالمسيرات على مصافي النفط وطرق التصدير الروسية في الأسابيع الأخيرة، في محاولة لإضعاف اقتصاد الحرب الروسي، في وقت تشهد فيه محادثات السلام برعاية واشنطن حالة من الجمود.


24 ساعة
17:07

الأردن سرّ القيادة وصناعة الاستقرار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

16:50

الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

16:46

إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

16:38

الخارجية تدين اعتداء إيرانيا على الإمارات أُصيب فيه أردني وآخرون

16:18

عاجل | وزير الإدارة المحلية يوجّه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة برفع الجاهزية في الكرك والأغوار الجنوبية تحسبا لأمطار كثيفة خلال الساعات الأربع المقبلة

15:55

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:42

وزارة التعليم العالي توافق على عقد دورة واحدة أخيرة للامتحان الشامل

15:39

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل شخصين

15:38

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:36

وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

15:35

هيئة إدارية جديدة لنادي خريجي الجامعات اليوغسلافية برئاسة المهندس علي ناصر

15:32

تأجيل قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026