  1. Home
  3. رئيسي

الأمن العام يجدد تحذيراته من المنخفض الجوي السائد ويدعو لتوخي الحيطة والحذر

3 ساعات ago
وطنا اليوم:جدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين من تأثيرات المنخفض الجوي السائد، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، في ظل استمرار خطر تشكّل السيول، خاصة في المناطق الجنوبية من المملكة.
ودعت المديرية إلى عدم المجازفة بقطع الطرق المغمورة بالمياه مهما بدا منسوبها منخفضاً، لما يشكّله ذلك من خطر حقيقي، مشددة على أهمية الانتقال الفوري إلى أماكن مرتفعة وآمنة في حال مداهمة المياه.
كما حذّرت من الاقتراب من تجمعات المياه والسدود أثناء جريان السيول، لما قد تحمله من مخاطر، مؤكدة ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بالقرب من مجاري السيول أو البرك المائية.
وأهابت المديرية بالسائقين توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولاً بأول، بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين.
وأكدت مديرية الأمن العام جاهزيتها التامة للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة، داعية المواطنين إلى الاتصال على رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:07

الأردن سرّ القيادة وصناعة الاستقرار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

16:50

الملك يشدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

16:46

إغلاق جسر الشامية في معان مؤقتاً بسبب ارتفاع منسوب المياه

16:38

الخارجية تدين اعتداء إيرانيا على الإمارات أُصيب فيه أردني وآخرون

16:18

عاجل | وزير الإدارة المحلية يوجّه البلديات ومجالس الخدمات المشتركة برفع الجاهزية في الكرك والأغوار الجنوبية تحسبا لأمطار كثيفة خلال الساعات الأربع المقبلة

15:55

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:42

وزارة التعليم العالي توافق على عقد دورة واحدة أخيرة للامتحان الشامل

15:39

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل شخصين

15:38

الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

15:36

وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

15:35

هيئة إدارية جديدة لنادي خريجي الجامعات اليوغسلافية برئاسة المهندس علي ناصر

15:32

تأجيل قرعة نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026