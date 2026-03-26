جامعة البترا ترفد المنتخبات الوطنية لكرة القدم بأربعة من طلبتها

وطنا اليوم:انضم أربعة من طلبة جامعة البترا إلى صفوف المنتخبات الوطنية لكرة القدم، لتمثيل الأردن في استحقاقات رياضية دولية وودية مقبلة، في خطوة تعكس المستوى الرياضي المتقدم لطلبة الجامعة.

استدعى المنتخب الوطني الأولمبي الطلبة عبد الله طنوس، وصلاح فراش، وعمر خضر، للمشاركة في مواجهتين وديتين أمام منتخبي قيرغيزستان وروسيا خلال الشهر الحالي.

والتحق حارس مرمى فريق الجامعة، الطالب نور ياسين، بصفوف المنتخب الوطني للشباب المشارك في معسكر تدريبي بالعاصمة عمّان، تحضيرًا للبطولات المقبلة.

وأكدت عمادة شؤون الطلبة أن وصول الطلبة إلى تمثيل المنتخبات الوطنية يجسد نجاح خطط الجامعة في دعم المواهب وتنمية الأنشطة اللامنهجية، مبينةً التزام الجامعة بتوفير بيئة متكاملة تساعد الطلبة على التوفيق بين التحصيل الأكاديمي والتميز الرياضي، من خلال برامج تدريبية ومشاركات فاعلة في البطولات.

وعبرت جامعة البترا عن اعتزازها بطلبتها المنضمين إلى صفوف المنتخبات، مؤكدةً استمرار نهجها في احتضان المبدعين وتنمية مهاراتهم، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز روح الانتماء لديهم.