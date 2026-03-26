مقتل شخصين في أبو ظبي بشظايا صاروخ باليستي

40 دقيقة ago
مقتل شخصين في أبو ظبي بشظايا صاروخ باليستي

وطنا اليوم:أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، الخميس، بأن الجهات المختصة تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا في شارع سويحان إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية.
وأضاف المكتب في منشور على منصة “إكس”: “أسفر الحادث عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد، وإصابة 3 أشخاص آخرين، إلى جانب تضرُّر عدد من المركبات”.
وتابع: “وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها. ونهيب بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة”.


