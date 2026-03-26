تعليق دوام المدارس في الزرقاء الثانية ومخيمات اللجوء السوري

وطنا اليوم:في قرار لافت، أعلنت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية تعليق دوام المدارس اليوم الخميس نظرًا للأحوال الجوية السائدة، في حين لم تصدر مديرية الزرقاء الأولى أي قرار مماثل، رغم التقارب الجغرافي الكبير بين المنطقتين.

وقرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية وائل مرزوق أبو الفول، وبالتنسيق مع الحكام الإداريين، تعليق دوام مدارس المديرية، بما فيها مدارس مخيمات اللجوء السوري، حرصًا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، مع الإبقاء على دوام موظفي المديرية كالمعتاد.

ويثير اختلاف القرار بين مديريتين متجاورتين تساؤلات حول معايير تعليق الدوام، خاصة في ظل خضوعهما لذات الظروف الجوية تقريبًا، ما دفع متابعين إلى التساؤل عن أسباب التباين في الإجراءات المتخذة