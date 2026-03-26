عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:تواصل جامعة عمان الأهلية تعزيز مكانتها الأكاديمية عالميًا، حيث حققت نتائج متميزة في تصنيف QS العالمي للتخصصات لعام 2026.
وقد جاءت الجامعة في المرتبة الأولى بين جميع الجامعات الخاصة في الأردن في كافة التخصصات التي تم تصنيفها، إلى جانب تحقيق مراتب متقدمة على مستوى جميع الجامعات في المملكة.
فقد حصلت الجامعة على المرتبة الأولى في الأردن في تخصص الفنون والتصميم، والمرتبة الثانية في تخصص الاقتصاد والاقتصاد القياسي “والأولى بين الجامعات الخاصة”.
كما جاءت في المرتبة الثانية في تخصصات المحاسبة والتمويل، والعلوم الاجتماعية والإدارية، والآداب والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال على مستوى الأردن.
بالإضافة إلى ذلك، حققت الجامعة المرتبة الثالثة في تخصصي علوم الحاسوب ونظم المعلومات، واللغة الإنجليزية وآدابها، والمرتبة الرابعة في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية على مستوى المملكة.
وتعكس هذه النتائج تميز الجامعة الأكاديمي، وقوة مخرجاتها البحثية، ومكانتها الريادية كأفضل جامعة خاصة في الأردن.


