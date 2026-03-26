تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة “إيدج” للأبنية الخضراء

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، قام المجلس الأردني للأبنية الخضراء (Jordan GBC)بتكريم البنك الأردني الكويتي باعتباره أول بنك في الأردن يحصل على شهادة الأبنية الخضراء العالمية (EDGE) الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك عن مقره الرئيسي خلال عام 2025، تقديراً لجهوده في تبني أفضل ممارسات الاستدامة البيئية في القطاع المصرفي.
وجاء ذلك خلال فعالية إفطار رمضان السنوية التي نظمها المجلس، والتي قام البنك برعايتها في فندق الانتركونتيننتال، بحضور نخبة من صناع القرار وقادة الاستدامة في المملكة.
وتأتي رعاية البنك لهذه الفعالية تأكيداً على شراكته الاستراتيجية مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء ودعمه المستمر للمبادرات التي تعزز مفاهيم البناء المستدام وتسهم في دعم التحول نحو اقتصاد أخضر في المملكة.
ويُذكر بأن المجلس الأردني للأبنية الخضراء هو جمعية أردنية تعمل على نشر مفاهيم المباني الصديقة للبيئة وتعزيز تطبيقاتها العملية في المملكة، كما يمثل الأردن ضمن الشبكة العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء التي تضم أكثر من 80 مجلساً حول العالم.


