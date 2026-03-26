توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار

وطنا اليوم:توقّع ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، ارتفاع أسعار المركبات المستوردة من الولايات المتحدة والصين ودول الخليج إلى الأردن، بقرابة 700 إلى 1400 دينار لكل مركبة، نتيجة الارتفاع العالمي في أجور النقل البحري بفعل التوترات الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز.

وأوضح أبو ناصر الخميس، أن الزيادة في كلف الشحن انعكست مباشرة على تكاليف الاستيراد والهوامش التشغيلية للمستوردين، مدفوعة بارتفاع أسعار وقود السفن، وتكاليف التأمين البحري، ورسوم الحاويات.

وبيّن أن أجور نقل الحاويات ارتفعت بنسبة 100% للحاويات القادمة من الولايات المتحدة، و127% للحاويات القادمة من الصين مقارنة بالفترة السابقة، حيث صعدت تكلفة الحاوية من الولايات المتحدة من 4 آلاف دولار إلى 8 آلاف دولار، ومن الصين من 2200 دولار إلى 5000 دولار.

وأشار أبو ناصر إلى أن مسارات الشحن “لم تتأثر”، إذ تمر السفن القادمة من الولايات المتحدة عبر قناة السويس، فيما تعبر السفن القادمة من الصين عبر مضيق باب المندب، مؤكدا أن سبب الارتفاع يعود إلى تصاعد كلف النقل البحري والتأمين والوقود عالميا.

وأضاف أن المركبات وفق الأسعار الجديدة ستصل إلى السوق المحلية خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين، لافتا النظر إلى أن كلف النقل البحري تعد العامل الرئيسي في تحديد أسعار المركبات المستوردة في الأردن.

وأكد أن اعتماد الأردن على سفن الحاويات والسفن المخصصة لنقل المركبات يجعل الأسواق المحلية تتأثر مباشرة بأي تقلبات في كلف النقل الدولي، ما ينعكس على أسعار البيع للمستهلك النهائي.