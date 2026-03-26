بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إصابات في بتاح تكفا وسط إسرائيل وسقوط شظايا في 4 مواقع شرق يافا

ساعتين ago
وطنا اليوم:دوّت صفارات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل ومحيط القدس صباح اليوم عقب رصد هجوم صاروخي إيراني، وفق ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ، غير أن شظايا صاروخ عنقودي سقطت في عدة مناطق بوسط إسرائيل، ما أدى إلى تسجيل إصابات.
من جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي سقوط شظايا على مبنى في بلدة كفر قاسم شرق يافا، مع وجود مخاوف من عالقين داخل المبنى، مشيراً أيضاً إلى سقوط رؤوس متفجرة وشظايا في مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وقال الدفاع المدني الإسرائيلي إن شظايا سقطت في أربعة مواقع داخل كفر قاسم، فيما أفادت تقارير بوقوع مصابين إثر سقوط شظايا في موقع بمدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل.
وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث والتعامل مع المواقع المتضررة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:47

وفيات الخميس 26-3-2026

10:39

مقتل شخصين في أبو ظبي بشظايا صاروخ باليستي

10:31

تعليق دوام المدارس في الزرقاء الثانية ومخيمات اللجوء السوري

10:24

مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي

10:15

عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026

10:12

تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة “إيدج” للأبنية الخضراء

10:08

وزير الزراعة: الأسواق ستشهد وفرة في إنتاج البندورة خلال الأيام المقبلة

09:57

توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار

09:47

طقس قاسٍ بـ15 دول عربية.. 3 قتلى وسيول وثلوج وإجلاء عائلات وتعطيل دراسة

09:30

الاستراتيجية الاردنية ما بين هيمنة الشرق الاوسط الكبير وسيولة الجديد

09:29

الجامعة الأردنيّة تحقّق تقدمًا تاريخيًّا في تصنيف QS العالميّ للتخصصات لعام 2026

09:17

الخميس… تعمق تأثير الكتلة الباردة وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026