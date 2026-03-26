إصابات في بتاح تكفا وسط إسرائيل وسقوط شظايا في 4 مواقع شرق يافا

وطنا اليوم:دوّت صفارات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل ومحيط القدس صباح اليوم عقب رصد هجوم صاروخي إيراني، وفق ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ، غير أن شظايا صاروخ عنقودي سقطت في عدة مناطق بوسط إسرائيل، ما أدى إلى تسجيل إصابات.

من جهته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي سقوط شظايا على مبنى في بلدة كفر قاسم شرق يافا، مع وجود مخاوف من عالقين داخل المبنى، مشيراً أيضاً إلى سقوط رؤوس متفجرة وشظايا في مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وقال الدفاع المدني الإسرائيلي إن شظايا سقطت في أربعة مواقع داخل كفر قاسم، فيما أفادت تقارير بوقوع مصابين إثر سقوط شظايا في موقع بمدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل.

وتواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث والتعامل مع المواقع المتضررة.