الخميس… تعمق تأثير الكتلة الباردة وأمطار غزيرة مصحوبة بالبرد

وطنا اليوم:يتعمق اليوم الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-7 درجات مئوية.

ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وهطول البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها العقبة والبحر الميت، وفي ساعات الصباح الباكر هنالك احتمال لهطول زخات خفيفة من الثلج على قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها (60كم/ساعة)، ومع ساعات الليل المتأخرة تخف شدة الهطولات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها مدينة العقبة والبحر الميت، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن خطر سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، لا سيما في المرتفعات الجبلية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، ناصحةً بتجنب النزول إلى البحر أو الاقتراب منه في خليج العقبة.

وترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الجمعة، ويكون الطقس باردًا وغائما جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، وتهطل بإذن اللّٰه تعالى الأمطار بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشمالية الشرقية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها (60 كم/ساعة)، ومع ساعات المساء تضعف تدريجياً الهطولات وتخف سرعة الرياح.

كما يطرأ السبت، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس السبت والأحد باردا نسبيًا في معظم المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 10 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 8- 5، وفي المرتفعات الشمالية 6 – 3، وفي مرتفعات الشراة 5- 2، وفي مناطق البادية 13 – 8، وفي مناطق السهول 11- 7، وفي الأغوار الشمالية 19 – 10 ، وفي الأغوار الجنوبية 22- 14 ، وفي البحر الميت 21 – 13، وفي خليج العقبة 22- 13 درجة مئوية.