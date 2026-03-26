إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبا لهجوم أميركي

ساعتين ago
وطنا اليوم:كشفت مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية أن إيران قامت خلال الأسابيع الماضية بنشر قوات عسكرية إضافية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة خارك، إلى جانب زرع ألغام وفخاخ عسكرية، وذلك استعداداً لاحتمال تنفيذ عملية أميركية للسيطرة على الجزيرة.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران تستعد لهجوم أميركي محتمل على جزيرة خرج.
وأوضحت “سي إن إن” أن طهران تعمل بشكل نشط على تجهيز دفاعاتها، بما في ذلك زرع ألغام تحسبا لأي اجتياح بري.
وأشارت الشبكة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عملت إيران على نقل جنود إضافيين وأنظمة دفاع جوي إلى خرج.
وتضاهي مساحة الجزيرة نحو مساحة مانهاتن، وتقع على بعد 25 كيلومترا فقط قبالة السواحل الإيرانية في الخليج.
وأصدر “البنتاغون”، الثلاثاء، أوامر بنشر نحو 2000 جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون لصحيفة “واشنطن بوست”.
ووافق مسؤولون أميركيون على أوامر خطية لإرسال جنود من اللواء القتالي الأول التابع للفرقة، إضافة إلى مقر قيادة الفرقة 82 في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، بحسب مسؤولين أميركيين اثنين وشخص ثالث مطلع على القرار، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية المسألة.
وذكر شخصان أم أوامر شفهية كانت قد صدرت في وقت سابق، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجنود سيتوجهون إلى إيران نفسها، وفقا للمسؤولين.


24 ساعة
10:47

وفيات الخميس 26-3-2026

10:39

مقتل شخصين في أبو ظبي بشظايا صاروخ باليستي

10:31

تعليق دوام المدارس في الزرقاء الثانية ومخيمات اللجوء السوري

10:24

مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي

10:15

عمان الأهلية الأولى على الجامعات الخاصة بكافة التخصصات وفق تصنيف QS العالمي 2026

10:12

تكريم البنك الأردني الكويتي كأول بنك في الأردن يحصل على شهادة “إيدج” للأبنية الخضراء

10:08

وزير الزراعة: الأسواق ستشهد وفرة في إنتاج البندورة خلال الأيام المقبلة

09:57

توقع ارتفاع أسعار المركبات المستوردة بين 700 و1400 دينار

09:47

طقس قاسٍ بـ15 دول عربية.. 3 قتلى وسيول وثلوج وإجلاء عائلات وتعطيل دراسة

09:35

إصابات في بتاح تكفا وسط إسرائيل وسقوط شظايا في 4 مواقع شرق يافا

09:30

الاستراتيجية الاردنية ما بين هيمنة الشرق الاوسط الكبير وسيولة الجديد

09:29

الجامعة الأردنيّة تحقّق تقدمًا تاريخيًّا في تصنيف QS العالميّ للتخصصات لعام 2026

وفيات
وفيات الخميس 26-3-2026الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026