إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبا لهجوم أميركي

وطنا اليوم:كشفت مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية أن إيران قامت خلال الأسابيع الماضية بنشر قوات عسكرية إضافية وتعزيز أنظمة الدفاع الجوي في جزيرة خارك، إلى جانب زرع ألغام وفخاخ عسكرية، وذلك استعداداً لاحتمال تنفيذ عملية أميركية للسيطرة على الجزيرة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران تستعد لهجوم أميركي محتمل على جزيرة خرج.

وأوضحت “سي إن إن” أن طهران تعمل بشكل نشط على تجهيز دفاعاتها، بما في ذلك زرع ألغام تحسبا لأي اجتياح بري.

وأشارت الشبكة إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة، عملت إيران على نقل جنود إضافيين وأنظمة دفاع جوي إلى خرج.

وتضاهي مساحة الجزيرة نحو مساحة مانهاتن، وتقع على بعد 25 كيلومترا فقط قبالة السواحل الإيرانية في الخليج.

وأصدر “البنتاغون”، الثلاثاء، أوامر بنشر نحو 2000 جندي مظلي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى الشرق الأوسط، وفق ما أفاد به مسؤولون أميركيون لصحيفة “واشنطن بوست”.

ووافق مسؤولون أميركيون على أوامر خطية لإرسال جنود من اللواء القتالي الأول التابع للفرقة، إضافة إلى مقر قيادة الفرقة 82 في فورت براغ بولاية نورث كارولاينا، بحسب مسؤولين أميركيين اثنين وشخص ثالث مطلع على القرار، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لحساسية المسألة.

وذكر شخصان أم أوامر شفهية كانت قد صدرت في وقت سابق، ولم يتضح بعد ما إذا كان الجنود سيتوجهون إلى إيران نفسها، وفقا للمسؤولين.